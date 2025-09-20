Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y chubascos
Santiago11.6°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Así fue el crucial primer gol de Alexis Sánchez con la camiseta de Sevilla

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El "niño maravilla" anotó el segundo de su equipo en la victoria ante Deportivo Alavés.

Así fue el crucial primer gol de Alexis Sánchez con la camiseta de Sevilla
 Captura
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero chileno Alexis Sánchez anotó su primer gol con la camiseta de Sevilla en el duelo ante Deportivo Alavés, correspondiente a la quinta fecha de La Liga.

El atacante nacional aprovechó un preciso centro raso de José Ángel Carmona, a los 67', para marcar el gol que le dio la victoria a su equipo por 2-1.

- Revisa la vital anotación del tocopillano:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada