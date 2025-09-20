Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez
Así fue el crucial primer gol de Alexis Sánchez con la camiseta de Sevilla
Autor: Cooperativa.cl
El "niño maravilla" anotó el segundo de su equipo en la victoria ante Deportivo Alavés.
El delantero chileno Alexis Sánchez anotó su primer gol con la camiseta de Sevilla en el duelo ante Deportivo Alavés, correspondiente a la quinta fecha de La Liga.
El atacante nacional aprovechó un preciso centro raso de José Ángel Carmona, a los 67', para marcar el gol que le dio la victoria a su equipo por 2-1.
- Revisa la vital anotación del tocopillano:
¡LA LEYENDA CONTINÚA! ¡¡GOL DE ALEXIS SÁNCHEZ CON LA CAMISETA DE SEVILLA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025
