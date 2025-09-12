Síguenos:
Alexis Sánchez

Así fue gran asistencia de taco de Alexis Sánchez en su debut con Sevilla

Cooperativa.cl

El delantero nacional influyó en su primer partido en el club.

Alexis Sánchez brilló con una genial asistencia para evitar una derrota en su debut con Sevilla, que igualó 2-2 contra Elche cerca del final de su duelo por la cuarta jornada de la liga española.

Corrían los 85' cuando Gabriel Suazo mandó un pase filtrado que Gerard Fernández ni el zaguero Rodrigo Mendoza lograron conectar. El balón llegó hasta Alexis, que ejecutó un vistoso taconazo que habilitó a "Peque" Fernández, quien sentenció la igualdad final.

En primera instancia la conquista se anuló por un inexistente fuera de juego. Luego de algunos instantes, el VAR corrigió a los árbitros de campo y estalló el aliviado festejo andaluz.

