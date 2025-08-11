Extécnico de Alexis en Udinese exigió su reincorporación al cuadro friulano

El futuro del delantero chileno Alexis Sánchez sigue en el aire y todo parece indicar que no será tomado en cuenta en Udinese pese a que no ha encontrado club.

Eso sí, la salida del francés Florian Thauvin, quien fichó por Lens, le abre la opción de sumar minutos al tocopillano, quien igualmente dependerá de la decisión del técnico Kosta Runjaic.

Ante ello, Pasquale Maruino, extécnico del cuadro friulano en la primera etapa del seleccionado criollo pidió que el chileno sea tenido en cuenta por su colega.

"Giampaolo Pozo (dueño del elenco zebrette) nunca ha vendido a un jugador talentoso sin encontrar un sustituto digno, así que el sucesor de Thauvin estará, aunque Udinese ya cuenta con talento potencial en la plantilla, y ese es Alexis Sánchez", dijo el entrenador.

Asimismo, el exadiestrador bianconero apuntó que "sin entrar en detalles sobre su situación personal con el entrenador, a quien no conozco, reincorporaría a Alexis Sánchez de inmediato, sobre todo tras la marcha de Thauvin".

En la misma línea, Marino apeló a un mejor entendimiento entre Runjaic y el atacante, argumentando que "no hay nada insalvable que no se pueda resolver con buena diplomacia. Lo digo porque conozco a Alexis y estoy seguro de que todavía puede aportar mucho al Udinese".

"Quizás sea solo cosa mía, y por eso soy parcial, pero sigo creyendo en Sánchez porque el año pasado se vio muy afectado por las lesiones. Pero ahora es diferente, y me gustaría verlo de vuelta como jugador clave en el Udinese, donde todavía puede dar mucho, sobre todo si se siente con confianza", cerró.