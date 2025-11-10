Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Definida la liguilla del Ascenso: Se revocó el castigo a S. Morning por "Caso Paredes"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Con la determinación de la Segunda Sala, quedó confirmado el equipo que ingresará directamente en semifinales de la postemporada.

Definida la liguilla del Ascenso: Se revocó el castigo a S. Morning por "Caso Paredes"
En portada

Este lunes, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó la sanción impuesta a Santiago Morning por el "Caso Esteban Paredes" y anuló la resta de puntos, generando modificaciones en la tabla de posiciones para la conformación de los cruces de la liguilla del Ascenso.

La Primera Sala le había otorgado a Magallanes y Cobreloa los tres puntos ante el "Chago" por la inclusión de Paredes en la banca no estando en los registros de los integrantes. Sin embargo, tras la apelación del Morning se anuló la resta de puntos y la multa económica. 

Con esta determinación, Deportes Copiapó definitivamente cerró como escolta y tendrá que esperar rival para sumarse a la liguilla en las semifinales, y la ANFP deberá programar el duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers, en los cuartos de final.

Cabe recordar que debido al recién resuelto caso en los escritorios la llave de loínos y porteños es la única pendiente de programación. El resto de partidos ya están calendarizados.

