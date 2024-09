Milad: Hoy la ANFP no tiene dinero para financiar el Fútbol Formativo

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a los inconvenientes económicos que vive el fútbol chileno y cómo está incidiendo en el Fútbol Joven, y aseguró que hoy el ente rector no tiene los recursos para financiar los torneos de cadetes.

En entrevista con Cooperativa Deportes aclaró las versiones de prensa que hablaban de una eliminación de dos series menores: "No es verdad que haya eliminación de series. Tenemos reunión, no es un consejo, donde se verán opciones de campeonatos para optimizar el torneo, pero no va ninguna propuesta de eliminación", comentó.

Milad explicó que estas propuestas surgen de las "conversaciones con los clubes, en los cuales algún club promueve algo, manifiesta algo o presenta algo que ellos opinan. Esto se va conversando. Tenemos cuatro propuestas de tipos de campeonatos, donde no hay ninguna propuesta de disminución de categorías. Eso partió de especulaciones sobre lo que se conversó. No es verdad, no se va a eliminar ninguna categoría. Eso no existe, no hay ninguna eliminación de categoría".

El dirigente fue más allá y apuntó que "hasta el año 2022 se jugaban 2.000 y fracción partidos del fútbol formativo, hoy se juegan 7.196 partidos, optimizamos y pasamos de dos mil millones que costaba a cinco mil 600 millones el costo del campeonato a nivel del fútbol formativo. Hay un promedio de partidos jugados de más de 46 partidos, antes se jugaban 24, 26 o 28, nuestro fútbol formativo es el segundo que juega más partidos después de Brasil".

No obstante, Milad expresó que la ANFP no tiene los recursos para hacerse cargo de esa masa de partidos.

"La operativa de los 240 partidos que hay en un periodo de ocho meses del fútbol es una logística, un trabajo profundo, hay que coordinar los viajes de los árbitros, los partidos, los buses, los aviones, todo se hace desde la ANFP, excepto los buses que coordinan los mismos clubes. Hoy no está quebrada la ANFP, sí hemos hecho una variación completa, una reestructuración de gastos. Cuando llegué había 42 teléfonos que pagaba la ANFP de funcionarios que no estaban trabajando, hemos reorganizado la canalización de gastos y hoy la ANFP no tiene dinero para financiar el Fútbol Formativo, estamos viendo alternativas de financiamiento y que los clubes se hagan cargo como en todos los países", adelantó.

"El fútbol chileno es uno de los que aporta más en el fútbol formativo del mundo, es uno de los que más aporta, y lo digo así: Esto no se ha visto en resultados en el fútbol formativo", añadió.