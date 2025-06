Milad: Voy a terminar mi periodo, tengo un compromiso de dejar un legado

Pablo Milad, presdiente del fútbol chileno, abordó en extenso las críticas a su gestión y descartó una salida anticipada de la ANFP, pese a los cuestionamientos por el rendimiento de los equipos nacionales, los casos adversos en la justicia y comparaciones con antiguos dirigentes.

"Yo voy a terminar mi periodo. Yo tengo un compromiso de dejar un legado con la reestructuración que estamos haciendo con el fútbol formativo", señaló en "Juan Pinto Durán".

"Se ha notado el trabajo, no como esperamos, pero cada vez se ve mejor con el departamento de Ciencias del Fútbol y el departamento de scouting. No siempre hay que ver el vaso vacío, hay que ver también lo que contiene el vaso", sumó.

"Si uno busca felicitaciones en el fútbol, no hay. Uno tiene que trabajar por convicciones, independientemente de la adversidad, porque siempre hay", continuó Milad sobre la evaluación de la opinión pública sobre su gestión.

En esa línea, expuso: "Lo que pasa que el rendimiento de la selección pone un manto negro para todo, independientemente de lo que se haga. Cuando los resultados de la selección adulta no andan es todo malo, y es una apreciación que está equivocada por todo lo que hemos hecho a nivel interno, que es lo que menos se comunica".

Milad aprovechó para responder las palabras de Sergio Jadue en una entrevista: "Se ganó una Copa América, muy bien, pero salimos último en todas las categorías; en todas. Por eso digo que (la selección) cubre con un paño negro o con un paño blanco".

"Yo estaba en la ANFP como presidente de un club (Curicó Unido). No sé qué habrá tomado o qué, pero dijo cosas que no se ratifican al otro año con otra dirigencia y otro técnico que ganó la Copa América 2016", agregó sobre los créditos que se adjudicó el calerano con sus movidas en Conmebol.

"Tuvo la suerte el señor Jadue, la gran suerte, de tener una generación dorada, nada más que eso. No hizo nada, no hizo nada. No mejoró este complejo ("Juan Pinto Durán"), no puso riego automático con tanto dinero que entraba a la ANFP, no mejoró las instalaciones, no hizo nada con ese dinero. Lo digo directamente, y no es que lo esté inventando yo, está directamente en todos los hechos comprobables", disparó.

De regreso al momento actual, Milad declaró que "toda la historia de los juicios que nos han tocado pasar a nosotros, el cambio que hubo con respecto a la apreciación de los sponsors después de la pandemia... Ha sido un sinnúmero de cosas, pero aquí estamos firmes con la mejor disposición y trabajar por convicción, porque las felicitaciones no existen.

Sobre el fallo que tomará la Corte Suprema pidiendo la reintegración de Barnechea al Ascenso, dijo que "no se ha notificado absolutamente nada. Las cosas se tienen que evaluar con un dictamen oficial. Barnechea tiene cancelada su licencia por deuda vencida con la Contraloría y tendría que regularizarla para poder competir".

También se refirió a la millonaria multa contra TNT Sports, por un caso de cuando aún era CDF: "Los abogados están en conversaciones. Hay una parte que le corresponde a la ANFP como dueña, pero mayoritariamente a TNT. Se está viendo a través de los abogados y se está analizando en profundidad".

Gareca, La Roja y las Clasificatorias

Por otro lado, el dirigente fue consultado Ricardo Gareca, sus decisiones y el complejo momento de la selección, al borde de la eliminación matemática del Mundial y con el DT sobre la cuerda floja.

"Siempre hablamos con Gareca. Estábamos hablando del caso de algunos jugadores, los minutos, los que están lesionados, ver cómo los ve, si algunos se van a recuperar, otros ya descartados. Ese tipo de cosas estábamos hablando; del plantel".

Respecto a la tabla que tiene casi fuera a La Roja del repechaje, Milad señaló que "desde niño viví la historia de que siempre estábamos con la calculadora. Es volver un poco a lo que nos pasaba antes".

"Es difícil lograr los seis puntos (contra Argentina y Bolivia), pero bueno, el partido no ha comenzado. Hay una convicción y un deseo de hacer lo mejor posible y por qué no decir, poder ganar los dos partidos que nos abriría una posibilidad bastante grande", dijo Milad.

"Es una doble fecha difícil, pero no perdemos la esperanza porque hay que transmitir muy buena energía. Apoyemos a nuestra selección, no critiquemos tanto; hagan las críticas después, pero en este momento hay que apoyar", cerró sobre La Roja.