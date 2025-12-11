Unión Española y Deportes Iquique enviaron carta a la ANFP pidiendo anular sus descensos

Unión Española y Deportes Iquique, antes del Consejo de Presidentes en Quilín, solicitaron al directorio de la ANFP, por medio de una carta, la anulación de sus descensos a la Primera B.

Según informó La Tercera, la misiva fue firmada por Sabino Aguad, gerente deportivo de Unión Española, y Jorge Fistonic, vicepresidente de Deporets Iquique, y el argumento es una contradicción entre el reglamento de la ANFP y las bases de la Liga de Primera 2025.

"Solicitamos que el Directorio de la ANFP cumpla con su obligación de velar por la aplicación del Reglamento de la Corporación en la determinación de los descensos de Primera División a Primera B en la Temporada 2025", señala la misiva.

De acuerdo a ambos clubes, el reglamento de la ANFP establece que el descenso debe definirse por el promedio de los últimos tres años; mientras que las bases de la Liga de Primera 2025 dictan que la pérdida de categoría la sufren los equipos que terminen en los dos ultimos lugares, 15° y 16°, en la tabla anual.

Por ese motivo, hispanos y nortinos recalcan que el propio reglamento de la ANFP indica que existe una supremacía por encima de las bases del campeonato.

"La aplicación jerárquica del Reglamento sobre las Bases se ratifica expresamente por el artículo 4° de los Estatutos de la ANFP (...) y por el Reglamento de ANFP en sus artículos 90 y 91", citaron los clubes en su reclamo.

Con este argumento, Unión Española y Deportes Iquique remarcaron que un artículo del reglamento precisa cómo debe operar el descenso en la Primera División.

"Finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueran los menores", apunta la carta a la ANFP.

Bajo ese contexto, de acuerdo a la intepretación de Iquique y Unión Española, los equipos que deberían descender son Deportes La Serena, con un promedio de 0.9 puntos, y Deportes Limache, con 1.03 puntos.

Por último, reiteraron que el artículo 91 del reglamento de la ANFP establece que "las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento".

Desde la ANFP, en cambio, afirmaron que atenderán a la petición de Unión Española e Iquique, pero apuntaron que los estatutos del fútbol chileno, que fueron aprobados en 2023, están por encima del reglamento propio de la ANFP y las bases.

"El cambio de los estatutos deroga varios aspectos del reglamento, el cual ya se aprobó. Todo ese reglamento estaba en reestructuración de acuerdo a los nuevos estatutos, que están por sobre el reglamento. Además, las bases fueron aprobadas por unanimidad y definen que descienden el 15 y 16 de la tabla de posiciones", respondieron desde la ANFP al citado medio.