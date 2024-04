Cindy Nahuelcoy se desahogó en "Ganar o servir" y contó detalles de su alejamiento del arbitraje

La exárbitra chilena Cindy Nahuelcoy inició su participación en el reality "¿Ganar o servir?", el nuevo programa de Canal 13 y en una charla con sus nuevos compañeros se desahogó en relación a su salida del referato nacional expresándose en duros términos a quienes eran sus jefes.

"Fui a hablar con mi jefe, le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagada", dijo.

"Me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo. En ese tiempo yo estaba pololeando y después despidió a mi expareja. ¿Y qué culpa tenía él? Y después todos mis amigos desaparecieron", añadió.

Recordar que en agosto de 2023, Nahuelcoy y Loreto Toloza, por ese entonces su colega, acusaron al miembro de la Comisión de Árbitros, Julio Bascuñán, de favorecer en la designación de los partidos a Leslie Vásquez, con quien en ese entonces habría mantenido una supuesta relación sentimental.

Tras hacer pública su denuncia y no poder mostrar pruebas, el Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó sancionar a Nahuelcoy con 40 fechas, las cuales se rebajaron a 30, algo que finalmente terminó con el retiro de la jueza al cuerpo arbitral.