Jefe de los árbitros aclaró la polémica en el gol de Colo Colo ante la UC

El jefe de los árbitros chilenos, Roberto Tobar, aclaró que la polémica generada a partir del gol de Colo Colo en el triunfo albo por 0-1 ante Universidad Católica, y explicó que si hay dos balones en cancha, el referí debe detener el juego solo si hay injerencia en la jugada.

En diálogo con El Mercurio, Tobar primero le respondió a Fernando Zampedri, quien en la previa del duelo ante los albos criticó el accionar del referato nacional.

"El fútbol moderno no admite intentos de condicionar a los árbitros a través de declaraciones previas. Los árbitros se juegan su prestigio partido a partido y en cada decisión que toman. Trabajan duro y con un perfil bastante bajo. ¿El gol de Colo Colo? Para que el juego sea detenido por el árbitro a raíz de la entrada de un segundo balón en la cancha, este debe tener un impacto y una interferencia directa en el juego", dijo Tobar, quien se refirió a las correcciones que han sido realizadas por el Tribunal.

"De ninguna manera enfrentamos este asunto bajo esa perspectiva, ni tampoco nosotros quitamos el piso a los árbitros o sentimos que se lo estén quitando desde otro lado. Pero sí nos preocupa que esto puede generar ciertos niveles de confusión en la opinión pública y polémicas innecesarias", expresó.

Tobar también se refirió a lo ocurrido con Emiliano Vecchio, de quien un árbitro a cargo del VAR dijo "ojo que siempre la va a hacer cuando entre al área".

"No hay que andar viendo fantasmas. Los árbitros, dentro de su trabajo y en cada partido, deben tener la capacidad de advertir aquellas situaciones que pueden ponerlos en problema. Alertar a su equipo. No son prejuicios. Es una alerta, porque las simulaciones o exageraciones reiteradas son un riesgo para los árbitros, que pueden caer en el error, en la trampa, y tener un impacto negativo. Todos se acordarán del árbitro que 'se comió' una simulación, mientras que el simulador, el exagerador, estará celebrando. No podemos ser tan inocentes y no estar preparados, leyendo, relatando lo que va ocurriendo", comentó Tobar, quien puntualizó por ejemplo en una jugada de Maxi Falcón en el superclásico.

"No le voy a discutir que en esa situación se debió resolver de una manera diferente. Faltó una revisión, porque era una situación interpretable que el árbitro no observó. Lo correcto era llamarlo para que evaluara y decidiera", dijo.