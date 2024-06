Mario Sánchez se defendió tras despido de ANFA: Me persiguen por el "Club del Póker"

El exárbitro Mario Sánchez realizó sus descargos tras ser despedido de la ANFA por una denuncia por irregularidades en el manejo del referato en Tercera División, que suspendió sus partidos de las categorías A y B para tratar el caso.

"Han pasado 12 años y aún siguen con eso. Me condenaron a cadena perpetua, no me han dejado trabajar. Me persiguen por el 'Club del Póker' y Roberto Tobar, actual jefe de los árbitros, estuvo metido hasta el cuello absolutamente, por algo lo sancionaron y exoneraron. Las juntas las organizaba Roberto y los cabros, y yo los esperaba en mi casa para jugar", señaló al diario El Mercurio.

Sánchez señaló que "detrás de todo esto están Tobar y Claudio Fuenzalida con su empresa '100% árbitros', que nunca fue instructor FIFA y nos quitó el Fútbol Joven con una licitación arreglada, cocinada".

"Los invito a un cara a cara a los dos a un programa de TV, pero cara a cara; sin esconderse ni poner a un árbitro en las sombras a hacer denuncias, que, por lo demás, es pupilo de Fuenzalida", añadió.

Además, el otrora juez mundialista se refirió a los pagos "en negro" a los referís: "Funcionábamos igual que en la ANFP con el Fútbol Joven, donde tampoco había boletas de honorarios. Estábamos viendo cómo regularizar eso con el asesor financiero de Tercera y pasa esto".

"Como mucho, el máximo de partidos que podía hacer un árbitro eran dos por semana; o sea, 120.000 pesos. Eso es todo. Nunca vi que tuvieran tres o cuatro partidos por fin de semana. Es falso que algunos árbitros ganaran 600.000 o todos esos cahuines de hálito alcohólico", sumó.

Finalmente, Mario Sánchez indicó que "no voy a cargar a la ANFA, solo digo que mi despido fue una decisión apresurada".