Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

"El que salga tiene que cumplir": Arturo Vidal tuvo un aglomerado recibimiento en su local de votación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "king" llegó con almuerzo para los vocales de mesa.

 Capturas
En portada

Este domingo de elecciones presidenciales, Arturo Vidal llegó hasta el Colegio Infocap de San Joaquín para cumplir con su deber cívico, donde tuvo un aglomerado recibimiento.

"Vamos a ver qué pasa. El voto es privado, no voy a decir por quién votaré. Solo diré que el que salga tiene que cumplir", indicó el "king" en un directo por Instagram, mientras se encontraba en camino a votar.

Durante su llegada al recinto, Vidal se robó todas las miradas, dando múltiples saludos y fotos a las personas que se le acercaron para saludar.

Además, el futbolista de Colo Colo llegó con almuerzo para los vocales de la Mesa 74, en la cual ejerció su voto.

Revisa la transmisión de Arturo Vidal a continuación:

