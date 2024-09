Arturo Vidal: El 90 por ciento de Chile es colocolino

En medio de las Fiestas Patrias, el mediocampista Arturo Vidal volvió a llamar la atención por sus dichos resaltando a Colo Colo, con certeras palabras respecto a la popularidad del club.

En conversación con el streamer trasandino Davoo Xeneize, el "King" indicó que lo que más le gusta es "ser jugador de Colo Colo, vestir su camiseta y representar a mi país", pues "el 90% de Chile es colocolino".

"Antes yo pensaba que era el 60 o 70 por ciento, pero ahora he ido a lugares donde uno nunca piensa que a la gente le podía gustar el fútbol y me he encontrado con las banderas... son más fanáticos que los que van al estadio", agregó.

"Es impresionante lo que es Colo Colo en Chile y ahora que estoy viviendo acá me doy cuenta de eso", sumó.

ajkjkdsjaJAJJAJKA 90% ARTURO??? pic.twitter.com/LzpJOXyCR0 — DAVOOXENEIZE Out Of Context (@OOC_DAVO) September 20, 2024

Además, Vidal aprovechó de bromear con la frase "te pusiste nerviosa" inmortalizada por Carlos Palacios tras un partido del "Cacique". El volante albo utilizó el dicho ante las divertidas comparaciones del chat con Davoo y el futbolista Clausio Marchisio.