Arturo Vidal: Me hubiese encantado jugar con Cristiano

El volante nacional de Colo Colo Arturo Vidal reveló que le hubiese gustado compartir equipo con el astro Cristiano Ronaldo, hoy en Al Nassr de la liga de Arabia Saudita.

"Me hubiese encantado jugar con Cristiano, porque jugé con Leo -Lionel Messi-, con todos los otros. Me faltó Cristiano yo creo", señaló a las redes sociales de la Copa Libertadores.

Recordó también a los jugadores más destacados con los que compartió cancha: "El mejor de todos claramente es Leo -Lionel Messi-, que es de otro planeta. Después, la línea es casi todo igual, están -Franck- Ribéry, Xabi Alonso, -Thomas- Müller, -Robert- Lewandowski, -Luiz- Suárez, -Arjen- Robben... estaría todo el día diciendo a todos mis compañeros, que todos son leyenda".

En relación a sus rivales, puntualizó que "los tras más difíciles, siempre he dicho, son Leo, Ribéry y Cristiano, son los que fueron más difíciles de marcar".

Finalmente expuso que "siempre he dicho que mi ídola es mi mamá, después, más allá tenía gustos. En Chile me gustaba mucho Miguel Riffo por como jugaba, cuando empecé a jugar de volante me gustaba mucho Makelélé en Europa".