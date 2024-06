Vidal a Gareca: Los peruanos saben cuántos goles les metí en esos ocho años que estuvo él

El volante nacional Arturo Vidal este jueves se refirió nuevamente a su ausencia en la convocatoria de La Roja para la Copa América 2024, hablando ante los medios sobre el seleccionador Ricardo Gareca tras el triunfo de Colo Colo ante Quillón por Copa Chile.

"No lo conozco. Él (Ricardo Gareca) sabe quién es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en estos ocho años que estuvo él. Hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil, pero se ve que es un gran entrenador por cómo le ha ido en los equipos que estuvo", expresó el mediocampista de los albos.

Tras esto, el "King" mencionó que el torneo que se realizará en Estados Unidos: "se ve más fácil cuando uno está afuera. Esa es la tranquilidad que tengo, pero apoyando siempre. Ojalá se saquen los primeros tres puntos. Contra Perú es muy difícil, pero hay un gran equipo y están con la confianza necesaria".

Finalmente, se refirió a sus deseos de estar presente en La Roja para otra oportunidad asegurando que: "Claramente quiero estar en la eliminatoria, eso va a depender del nivel que muestre en Colo Colo. Me tengo mucha fe, estoy feliz y eso hace que las cosas sean más fáciles".