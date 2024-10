Vidal y la lucha por el título: Colo Colo es el favorito, estamos en un momento soñado

El mediocampista Arturo Vidal habló sobre el tramo final del Campeonato Nacional, donde Colo Colo tiene la primera opción de levantar el título en el caso de ganar todos sus partidos, y reconoció que son favoritos en este "momento soñado".

"En este momento Colo Colo es el favorito, tenemos la suerte de tener todo para nosotros (...) quedamos eliminados de la Libertadores, pero tenemos suerte de si ganamos los siete partidos seremos campeones; estamos en el mejor momento, el momento soñado, ahora tenemos que aprovecharlo y demostrar que tenemos un gran equipo".

"Lo dije, siempre los campeonatos se definen al final, sabíamos que el primer objetivo era hacer un buen torneo en la Libertadores, creo que lo hicimos. Tuvimos un poco de mala suerte, pero lo dimos todo, ahora nos vamos a enfocar en el campeonato y tenemos esta oportunidad de depender de nosotros, era lo que queríamos, el esfuerzo valió la pena", dijo.

"El equipo está concentrado, con ganas e ilusión de que dependemos solo de nosotros, ahora estamos enfocados en el campeonato el cien por ciento, el equipo se va a ver más fuerte de lo que se había visto antes, aunque hemos sacado tres puntos en muchos partidos que quizás no merecíamos. El equipo está con mucha confianza y esperamos ganar todos los partidos que quedan", advirtió.

Sobre el llamado de cuatro futbolistas "albos" a la Roja, que los dejará fuera de dos duelos pendientes, expuso que "no es ningún problema para nosotros, no es excusa, nos queda ganar todos los partidos, mostrar que lo que hicimos en la Libertadores no fue suerte".

"En el campeonato a veces no jugamos tan bien porque teníamos que cambiar jugadores, pero ahora no es excusa. Tenemos la posibilidad de cerrar un año maravilloso con dos títulos, estamos todos en condición de jugar y hacerlo bien, Colo Colo tiene todo para lograr los dos objetivos", expuso.

En lo que se relaciona con la lucha en la parte alta, donde además está U. Católica, dijo que "me encanta, le hace bien al fútbol chileno que tres equipos de los más grandes estén en los primeros puestos, eso ayuda a que el fútbol crezca mucho, ojalá el próximo año sea mejor el campeonato".

En lo referido a sus provocaciones antes del partido contra River Plate, sostuvo que "me gusta calentar el ambiente, cosas así, eso me provoca motivación, es lo que me ha hecho sentir y estar en los mejores equipos del mundo, hablo antes y no después, eso me gusta, acá lo he hecho, claramente algunos me toman como loco, pero en el fútbol se ha perdido eso, nadie habla, nadie dice la verdad, solo después, eso nos ha hecho bien, competimos con River, si no lo hacía yo iba a pasar como cualquier partido, fue algo muy lindo que vivimos".

En lo relacionado con su posible renovación, afirmó que "no creo que haya problemas. Estamos tranquilos, hablando, levantando una copa es más fácil renovar, tenemos una buena relación y no hay apuro, vamos a seguir, yo amo a Colo Colo y están saliendo bien las cosas".

Su polémico video viral

El mediocampista también habló sobre un polémico video publicado en sus redes, donde había frases contra Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

"Lo subí porque salían muchas cosas, cuando estaba arriba me di cuenta, con 'Charli' tenemos una relación espectacular. Con Marcelo ya no tenemos relación, pero fue un video que hizo un hincha, sale hasta el nombre, me gustó lo que decía, pero no hay problemas. Fue un ambiente que se formó con el partido de River y sus jugadores, no pasa nada".