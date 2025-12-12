Barristas de S. Wanderers fueron condenados por homicidio de hinchas de Colo Colo en 2022

El Tribunal Oral Penal de Valparaíso dictó veredicto condenatorio en contra de tres hinchas de Santiago Wanderers en calidad de autores de dos delitos consumados de homicidio calificado y lesiones graves contra fanáticos de Colo Colo en octubre de 2022, en el centro de la ciudad puerto.

Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, miembros de la barra "Los Panzers" según los señalado por el periódico El Observador, fueron declarados culpables en resolución unánime tras la deliberación del el tribunal, integrado por los magistrados Leonardo Aravena (presidente), Williams Vilches y Sergio Pizarro (redactor).

El tribunal acreditó que cerca de las 19:20 horas del 23 de octubre de 2022, en la avenida Pedro Montt de la ciudad de Valparaíso, "después de que Colo Colo ganara el Campeonato Nacional de fútbol, los acusados agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobre seguro, a las víctimas Carlos Alberto Bernal Riveros y Patricio Andrés Moya Bernal".

La primera víctima fue apuñalada por la espalda y en otras partes de su cuerpo, lo que le causó la muerte producto de un shock hemorrágico agudo, hemotórax y hemoperitoneo, heridas pulmonares y hepáticas", señaló el acta.

El segundo hombre atacado en el lugar "resultó apuñalado en la espalda y parte posterior de la cabeza, el que sufrió lesiones de carácter grave que tardaron en sanar más de 30 días, con igual tiempo de incapacidad".

"Un poco más tarde, aproximadamente a las 20:10 horas del mismo día, sobre el escenario de la plaza 'Salvador Allende' ubicada al costado del parque Italia, de esta ciudad y, en las mismas circunstancias, contexto, motivo y causa, los acusados agredieron con arma cortopunzante y con ánimo de matar, actuando sobre seguro, a la víctima Esteban Alejandro Duarte Arancibia, en múltiples ocasiones en la espalda, cuello y otras partes del cuerpo, provocándole heridas que le causaron la muerte, producto de un shock hipovolémico", agrega el acta de deliberación.

📢Fiscalía de #Valparaíso logró por unanimidad la condena de Guillermo Andrés Astudillo Donoso, Jean Pierre Alexis Campaña Alcaíno y Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, como autores de dos homicidios calificados y uno de lesiones graves, en contra de barristas de Colo Colo el 2022 pic.twitter.com/Yfa11POyAE — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FRValparaiso) December 11, 2025

En la arista civil, el tribunal acogió la demanda planteada en contra de los acusados y los condenó al pago de una indemnización de perjuicios cuyo monto será especificado en el fallo definitivo.

La audiencia de comunicación de sentencia, que será redactada por el magistrado Pizarro, quedó fijada para las 11:00 horas del martes 23 de diciembre.