[VIDEO] Ben Brereton clavó un golazo en amistoso con Lazio

El delantero chileno Ben Brereton se lució con un golazo en el duelo amistoso entre Southampton y Lazio, jugado en el St. Mary's Stadium.

El exjugador de Villarreal se matriculó con el 1-0 a los 5 minutos, tras una vistosa jugada personal.

Mírala a continuación:

Only took him five minutes 😅



🔥 @benbreo 🔥