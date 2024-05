Rodrigo Echeverría y las versiones que lo ligan con Boca Juniors: "Me llena de orgullo"

Rodrigo Echeverría vive un gran presente en el fútbol argentino. El defensa chileno es una de las figuras de Huracán, donde se encuentra a préstamo desde Everton de Viña del Mar, y en el país trasandino volvió a comentarse que es pretendido por Boca Juniors.



El técnico del cuadro xeneize, Diego Martínez (exDT de Huracán), desearía al zaguero criollo como refuerzo para la segunda mitad del año, aunque la chance estaría complicada porque el elenco de La Bombonera ya tiene cinco de los seis cupos de extranjeros disponibles.



Y el seleccionado nacional se refirió a los rumores que lo vinculan, otra vez, con Boca Juniors. En conversación con TNT Sports, expresó: "Eso lo maneja mi representante y entre dirigencias, no puedo opinar más del caso porque no sé mucho, estoy concentrado en Huracán y nuestros partidos que los tomamos como finales para subir en la tabla. No puedo hablar más del tema, no conozco más".



De todos modos, valoró que su nombre esté en el conjunto xeneize: "Bien, eso me demuestra que hago las cosas bien, que voy por buen camino y seguir mejorando. Que hablen así de mi en Argentina, en una liga tan competitiva, me llena de orgullo".



"Me lo tomo con mucha calma, era uno de mis objetivos al momento de venir a Argentina, por eso acepté la oferta que me trajo Huracán, que me trajo el técnico Diego Martínez. Era una apuesta, como lo dije en su momento, pero sabía que si hacía mi trabajo con mis compañeros íbamos a sacar ese momento adelante. Subí mi nivel y esa es mi apuesta, seguir mejorando en el día a día", sentenció Echeverría.