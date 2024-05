Alvarez: El resultado no cambia mi opinión de los jugadores, estoy orgulloso de dirigirlos

El entrenador argentino Gustavo Álvarez, quien actualmente dirige a Universidad de Chile, atendió a los medios luego de la derrota de su equipo en el clásico ante la UC en el Estadio Nacional y reconoció el trabajo hecho por sus pupilos pese a las ventajas entregadas.

"Respecto al partido el equipo arranca muy bien, no sufrimos sobresaltos hasta que llega el empate en un duelo que (Alexander) Aravena ganó con virtud. El segundo tiempo (Fernando) Zampedri encuentra ese gol, con gran mérito en su definición. Ante eso, valoro el carácter. El resultado no me cambia la opinión de los jugadores y estoy orgulloso de dirigirlos", comenzó mencionando.

Tras esto, se refirió a la lesión de Ignacio Tapia diciendo que: "Estamos pendientes de todos los detalles y somos cuidadosos con las cargas de trabajo, entonces el margen de improvisación se reduce. Estoy molesto con la situación y esto fue un acto de irresponsabilidad. Puerta adentro lo resolveré, no es cuestión de hablar acá con nombres propios".

Finalmente, puntualizó respecto a la ausencia de Lucas Assadi: "Todos los que estuvieron fuera de la banca, a partir de mañana empiezan a competir por un lugar en el equipo, no hay excepciones. Quienes tengan el mejor rendimiento, en función de lo que necesitamos, van a ser titulares y sumar minutos".