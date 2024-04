La programación para la novena fecha del Campeonato Nacional

Entre el viernes 19 y el domingo 21 de abril se disputa la novena fecha del Campeonato Nacional 2024 de Primera División, con el choque del sábado entre Universidad Católica y Colo Colo como plato fuerte.

Revisa la programación a continuación:

Viernes 19 de abril

- Unión La calera vs. Everton, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Sábado 20 de abril

- Cobresal vs. Ñublense, 15:00 horas. Estadio El Cobre.

- Universidad Católica vs. Colo Colo, 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

- Coquimbo Unido vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Domingo 21 de abril

- Huachipato vs. Deportes Iquique, 12:30 horas. Estadio CAP.

- Palestino vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio La Cisterna.

- Unión Española vs. Deportes Copiapó, 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

- Cobreloa vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.