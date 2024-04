La programación para la undécima fecha del Campeonato Nacional

El fin de semana entre el viernes 3 y el domingo 5 de mayo se realizará de manera íntegra la fecha 11 del Campeonato Nacional, que arrancará con el partido entre Palestino y Copiapó en La Cisterna.

El líder del torneo, U. de Chile, jugará en la jornada dominical ante Deportes Iquique, su escolta.

Colo Colo visita el sábado a Cobresal, mismo día que U. Española recibe a U. Católica en el Santa Laura.

Revisa la programación:

Viernes 3 de mayo

Palestino vs. Deportes Copiapó, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Coquimbo Unido vs. Huachipato, 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 4 de mayo

Cobresal vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio El Cobre.

Unión Española vs. Universidad Católica, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 5 de mayo

Unión La Calera vs. Ñublense, 12:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Cobreloa vs. Everton, 15:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Universidad de Chile vs. Deportes Iquique, 17:30 horas. Estadio a definir*

O'Higgins vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio El Teniente.

* Según información publicada en CampeonatoChileno.cl