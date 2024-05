Los resultados de la undécima fecha del Campeonato Nacional

Sigue en vivo y online el desarrollo de la fecha 11 del Campeonato Nacional a través de Cooperativa Deportes.

Viernes 3 de mayo

Palestino 0-0 Deportes Copiapó, Primer tiempo. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Coquimbo Unido vs. Huachipato, 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 4 de mayo

Cobresal vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio El Cobre.

Unión Española vs. Universidad Católica, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 5 de mayo

Unión La Calera vs. Ñublense, 12:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Cobreloa vs. Everton, 15:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Universidad de Chile vs. Deportes Iquique, 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"

O'Higgins vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio El Teniente.