Pelea de barristas interrumpió el clásico entre Audax y Unión Española en Rancagua

Una pelea entre barristas de Unión Española y Audax Italiano interrumpió por algunos minutos el "clásico de colonias", donde los mismos jugadores tuvieron que tranquilizar a los hinchas.

Corrían apenas ocho minutos de juego cuando seguidores de ambos elencos se enfrascaron a distancia en la separación entre los sextores Andes (Unión) y Sur (Audax). Afortunadamente no pasó a mayores y el fútbol se reanudó un par de minutos después.

- Revisa las imágenes:

Pelea entre los hincha de la UE 🆚 Audax

Y no hay ni carabinero ni nada los jugadores son los que separan a los hinchas para que no pelen es increíble que no haya seguridad es increíble pic.twitter.com/Z9jPqRB7uz