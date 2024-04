Tiago Nunes valoró triunfo de la UC en Copiapó: Creamos lo suficiente para ganar

El brasileño Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, atendió a los medios luego de la ajustada victoria de su equipo ante Deportes Copiapó, valorando el cometido de sus rivales en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

"Fue un partido disputado, duro y difícil. Copiapó jugando de local genera muchas situaciones. Defensivamente pudimos ser consistentes y ofensivamente nos creamos lo suficiente para ganar. Me quedo con buenas sensaciones", comenzó mencionando.

Tras esto, Nunes complementó: "Deportes Copiapó es un buen equipo, no debería estar último en la tabla. La cancha no afectó el partido, no me gusta poner excusas. Tal vez los primeros cinco minutos, pero nada que se pueda marcar diferencias"

Finalmente, el estratega de la UC apuntó que: "Damos oportunidad a todos los jugadores. A partir de eso vemos quienes se complementan más en la cancha. Hemos tenido buenos momentos, pero no somos regulares. Nos falta un poco más de madurez para definir los partidos como hoy".