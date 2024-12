Carlos Villanueva: Colo Colo o la U hoy salen quintos o sextos en Arabia

El exmediocampista Carlos Villanueva repasó pasajes de su carrera y realizó una llamativa comparación del Campeonato Nacional con las ligas de Oriente Medio, donde jugó varias temporadas.

Villanueva, recientemente retirado en Audax Italiano, converseó con El Mercurio y fue consultado por sobre si Colo Colo o Universidad de Chile podrían luchar por el título en la liga saudí, torneo que cuenta con clubes como el Al Nassr liderado por Cristiano Ronaldo, entre otros.

"No sé, en los años yo que estuve sí peleaban, pero ahora llevan extranjeros de mucho nivel, con grandes canchas, mientras aquí las canchas te hacen ser peor futbolista. No ayudan en nada, bote en falso, son lentas, las sintéticas también", respondió.

El "Piña" complementó señalando que "creo que hoy salen quinto o sexto en Arabia ¿En Emiratos Arabes? No, ahí pelean el título".

Por otro lado, indicó: "¿Dónde me faltó jugar? En Colo Colo o la U habría sido bonito, tuve la suerte de estar en la UC (2013). También me habría gustado la liga española".

Villanueva defendió los colores de Al Shabab de Emiratos Arabes entre 2009 y 2016, mientras que en Arabia Saudita compitió junto a Al Ittihad (2016-2020) y Al Fayha (2019-2020) antes de regresar al país, en Palestino.

De todas formas, abordó su paso de Blackburn Rovers de Inglaterra al fútbol árabe y dijo que "hoy retirado es cuando más valor le doy a las decisiones, porque puedo estar más tranquilo económicamente".

"Lo importante es levantarse y no quedar desocupado. No tengo ganas de ser entrenador, sí me entusiasma el área de la comunicación, analizar partidos. Quedé algo saturado, un poco cansado de lo inestable del fútbol profesional, no quiero mover más a mi familia", agregó.