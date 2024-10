Charles Aránguiz: Si Gareca dijo que alguien no le contestó, no me metan a mí

El volante de Universidad de Chile Charles Aránguiz, quien fue figura en el triunfo 2-1 sobre U. Católica por la fecha 28 del Campeonato Nacional, destacó el nivel exhibido por el cuadro "laico" en el Estadio Santa Laura y también aclaró un tema en relación a la selección chilena.

Hace algunas semanas el DT de la Roja, Ricardo Gareca, contó que hubo un jugador que no contestó su llamado, ante lo que surgieron múltiples voces que apuntaban al exInter de Porto Alegre.

Tras la victoria de la U frente a la UC, el jugador conversó con TNT Sports y contó que "no hablé con él, hablé con su círculo, pero fue hace seis meses, hace nueve o diez partidos que no estoy".

"Entonces si alguien no contestó en estos momentos, que no me metan a mí en eso, porque yo no he tenido más comunicación con él", afirmó.

El clásico con la UC

Al momento de referirse al duelo disputado en Independencia, expresó que "no sé si nos costó, Católica hizo un buen trabajo en el primer tiempo, nos cortó las lineas de pase, en el segundo tiempo ajustamos, recuperamos la pelota, avanzamos más en el campo y de a poco fuimos ganando terreno. Creo que marcamos en el momento justo"

"-Fue mi- primer gol, estoy feliz por eso y porque ganamos, es lo importante, hicimos un buen segundo tiempo, hicimos nuestro trabajo, ahora a descansar, autocrítica y vamos a enfrentar los partidos que quedan", siguió.