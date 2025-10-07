Colo Colo busca agarrar ritmo desafiando a Puerto Montt en Chinquihue

Este miércoles 8 de octubre, Colo Colo afronta su amistoso ante Deportes Puerto Montt en el sur del país, único duelo con público que logró mantener firme en medio del receso de la Liga de Primera por el Mundial sub 20.

Los albos vieron caerse las opciones de enfrentar a Temuco y Ñublense con público debido a complicaciones logísticas, mientras que un choque a puertas cerradas, pero televisado, ante Palestino quedó cancelado debido a la programación del partido de los "árabes" contra Universidad de Chile, demasiado cercana al amistoso encuentro presupuestado.

El último partido competitivo de Colo Colo se remonta a casi dos semanas atrás, específicamente el viernes 26 de septiembre, con una goleada 4-0 al colista Deportes Iquique.

Desde entonces el "Cacique" únicamente pudo enfrentar a Unión Española, cayendo por 2-1 en Santa Laura con un equipo alternativo.

Aparte de las bajas de los seleccionados Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, Fernando Ortiz presentará "un equipo B" en la región de Los Lagos, con Eduardo Villanueva; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez; Arturo Vidal, Benjamín Pérez, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Cristian Riquelme, Salomón Rodríguez.

Respecto a los "Hijos del temporal", ya volvieron a la competencia en la Segunda División Profesional, tal como lo hizo la Liga de Ascenso.

Los puertomontinos vienen con el envión de haber vencido como visita a Provincial Ovalle por 4-2 para aumentar su distancia como punteros, rumbo al título y único ascenso a la categoría de plata.

Anteriormente el equipo de Jaime Vera solo había tenido acción con clubes amateur: Estudiantes Unidos de Bariloche y Deportivo Municipal Paillaco.

En lo dirigencial, los "delfines" se plegaron al resto de clubes de su categoría en propuestas a la ANFP para equilibrar la balanza ante la crisis económica que afecta a la Segunda División, debido a los prácticamente nulos aportes desde Quilín a los clubes, como sí pasa con la televisión en Primera A y B.

El partido en Chinquihue arrancará a las 20:00 horas. En cuanto a la TV, estará en las pantallas de ESPN.