La Gala Crack 2025 definirá a los mejores jugadores de la temporada en el fútbol chileno

A falta de que se dispute la final de la Copa Chile, la temporada en el fútbol chileno está llegando a su final y con ello se reconocerá a los mejores jugadores de la temporada en la cuarta edición de la Gala Crack, evento organizado por TNT Sports junto a la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos.

Este lunes 8 de diciembre el evento tendrá su inicio a eso de las 21:00 horas (00:00 GMT) y contará con casi veinte categorías distintas, donde catorce de ellas contaron con una votación abierta para escoger al equipo del año en conjunto al mejor gol y mejor atajada.

Se espera que aquellas elecciones cerradas se repitan en relación al evento que tuvo lugar en 2024, donde también se premió a jugadores de la Segunda División, la categoría del Ascenso y la Liga Femenina. Además, de elegir al mejor del Año y al Mejor Jugador Joven.

El detalle de todo esto estará en lo que hagan los jugadores de Universidad de Chile, ya que tras un fuerte distanciamiento de Charles Aránguiz con el Sifup y la ANFP se espera que no todos se presenten a la ceremonia en la que hay diez nominados de toda la insitución.

Charles Aránguiz disparó contra la ANFP: No tengo ganas de verles la cara y darles la mano

