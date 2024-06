Bruno Barticciotto apuntó a La Roja: Me gustaría estar en las Clasificatorias

El delantero chileno Bruno Barticciotto conversó con Cooperativa Deportes sobre su presente en Talleres de Córdoba y la ilusión de retornar a La Roja de cara a la reanudación de las Clasificatorias 2026.

"Una de las cosas que más lamento de las lesiones es que me perdí esta etapa, porque con Berizzo me tenían bastante considerado", señaló.

"La última vez que fui a la selección fue cuando hice los dos goles. De ahí me perdí todas las otras nóminas por lesión. En la primera nómina de Gareca me habían contactado y me lesioné", sumó.

"Quizás si hacía estos goles hace un mes podría haber estado en los 55 (preconvocados) y tener alguna que otra chance, pero las cosas pasan por algo. Obviamente me gustaría estar en las Clasificatorias y eso se verá con mi rendimiento", agregó.

Sobre su presente en Talleres, donde anotó dos goles el último fin de semana, Barti se mostró "feliz. Me está tocando jugar y eso es lo que más me alegra. Está bien, hice un par de goles, pero lo que más me pone feliz es la continuidad e ir sumando cada vez más".

Además, comparó las ligas de Chile y Argentina: "Uno se va adaptando con el tiempo. El ritmo de juego es lo que se diferencia bastante, te hace tomar decisiones más rápido y hay mucho contacto físico, pero al final es fútbol; uno está preparado. El único problema que tuve fue la continuidad y las lesiones".

Por otro lado, repasó el complejo periodo que pasó con su larga ausencia de las canchas. "Cuando llegué acá pasaron varias cosas. El tema de las lesiones, se murió mi perro... Uno se da cuenta en el momento, pero pasé por un periodo bastante feo; estaba bastante triste", contó.

"El club tiene un psicólogo que ya es como mi amigo. Estaba el apoyo del club y mi familia. Después consulté a un psiquiatra; cuando lo dije salió en todos lados y debería ser algo normal acudir. Me siento bien en general, se ha visto en estas semanas que de a poco ha ido cambiando todo", agregó Bruno.

Además, Barticciotto repasó el sorteo de Copa Libertadores, donde enfrentará a River Plate en octavos y podría toparse con Colo Colo o Junior en cuartos: "Cualquiera es muy difícil. Uno dice, por ejemplo, (que ojalá toque) Bolívar, pero vas a La Paz y te matan".

Respecto al duelo contra los "millonarios", destacó que "no tenemos que viajar prácticamente nada, nos conocemos bastante bien. Talleres es el equipo que más puntos le ha sacado a River en los últimos años".

- Escucha la entrevista completa: