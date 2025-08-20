Bruno Barticciotto contó de su deseo de jugar por Colo Colo

Luego de que en el mercado de pases el delantero Bruno Barticciotto fuera sondeado por Colo Colo el hoy jugador de Santos Laguna se refirió a aquella situación y contó que efectivamente recibió un llamado desde el Estadio Monumental.

"Sí, me llamaron, pero descarté de inmediato porque yo estoy a préstamo acá y era imposible la situación", dijo el delantero de 24 años al programa "F90" de ESPN.

Ante ello, el exjugador de Universidad Católica, Palestino y Talleres de Córdoba fue consultado respecto a si en algún momento pretende vestir la camiseta alba.

"Sí, en algún minuto me gustaría, pero no ahora. Tengo bastantes objetivos que son ambiciosos y quiero cumplirlos", expresó.

Barticciotto comentó que también tiene la ilusión de volver a la Roja: "Sé que Nico (Córdova) hará una reestrucutración y quizás opte por jugadores más jóvenes, y obviamente tengo la esperanza de ser citado", dijo.