¿Cambio de aires? En Brasil aseguraron que Erick Pulgar interesa en River Plate

La temporada entró en su recta final y varios clubes ya comienzan a proyectarse en el mercado de fichajes, siendo River Plate uno de los que ya posicionó su mira sobre el chileno Erick Pulgar.

El volante que actualmente milita en Flamengo, fue vinculado a los "Millonarios" por el periodista brasileño Pablo Raphael, quien describió en su cuenta de X que: "Hay interés, pero hasta el momento no se ha hecho ninguna oferta oficial".

Las intenciones de hacerse con los servicios del seleccionado nacional tampoco serían tan sencillas, ya que el profesional también afirmó que: "La idea de la actual directiva es iniciar conversaciones de renovación con Pulgar al final de la temporada".

El centrocampista de 30 años mantiene contrato hasta finales de 2025 con el "Mengao" y, según explicó Raphael, su deseo es permanecer en el cuadro brasileño antes de emigrar al equipo en el que está su compatriota Paulo Díaz.

A ideia da atual diretoria é iniciar as conversas de renovação com Pulgar ao final da temporada.



Chileno tem contrato até o fim de 2025, e conta com o respaldo de Filipe Luis para a renovação de contrato.



O desejo de Pulgar é permanecer no Rubro-Negro. River Plate possui… pic.twitter.com/RcHeRLF9kA