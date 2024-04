DT de Estudiantes contó medida que tomarán con Javier Altamirano para la Libertadores

Hace un par de semanas Argentina y Chile se paralizaron por la grave situación que vivió el mediocampista nacional Javier Altamirano, quien se desvaneció y sufrió una crisis convulsiva en plena cancha, en medio del partido que disputaron Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.



Aunque el futbolista deberá estar fuera de las canchas por un largo tiempo debido a la trombosis que le provocó su problema de salud, el técnico "pincharrata", Eduardo Domínguez, reveló que decidieron hacer con el criollo para afrontar la Copa Libertadores, certamen donde debutarán este miércoles visitando a Huachipato en Talcahuano.



"No sabemos realmente cual será el tiempo de recuperación. Todavía no está muy claro y lo incluimos (en la lista de inscritos) porque es parte del equipo. Nos pareció lógico", remarcó el estratego.



De cara al estreno en el plano internacional ante los acereros, el entrenador remarcó que "el grupo está bien aunque no lo podamos reflejar en resultados. Este inicio de copa nos entusiasma. Huachipato es el último campeón de Chile. Tenemos la ilusión de pisar fuerte y buscar los tres puntos, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar".



Respecto a la preparación de cara al compromiso, el trasandino explicó que "estuvimos trabajando las situaciones, hoy nos cuesta generarlas porque equivocamos el camino, debemos ser más agresivos y certeros para volcar nuestro juego en goles. Si nos tomamos ese segundo de más, vamos a encontrar la frialdad para tomar una mejor decisión".



Por último, Domínguez resaltó que "creemos en lo que hacemos pero no nos está alcanzando, tenemos que ser claros con esto. No somos esto, pero tenemos que aceptar la realidad. Tenemos que pisar fuerte. De eso se trata para poder levantarse".