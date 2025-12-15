Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.0°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Esposa de Darío Osorio replicó duro mensaje a Kast: Avala el asesinato y la tortura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Catalina Díaz alzó la voz y mostró su desaprobación total al triunfo presidencial del candidato republicano.

Esposa de Darío Osorio replicó duro mensaje a Kast: Avala el asesinato y la tortura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Desde Dinamarca, Catalina Díaz, esposa del seleccionado chileno Darío Osorio, evidenció su postura política y dejó en claro su descontento con la victoria del candidato republicano, José Antonio Kast, en la segunda vuelta de la elección presidencial.

Díaz, quien tiene casi 20 mil seguidores en Instagram, replicó un mensaje que se viralizó entre quienes se mostraron en contra de la elección del exdiputado.

"Preferir votar por una persona que avala el asesinato y la tortura, que menosprecia los derechos de las mujeres y los animales, amparándote en la promesa de una mejor economía", es parte del mensaje que muchos internautas reprodujeron.

Ese no fue el único dado que Díaz hizo alusión a su voto y luego también resaltó la importancia de la meritocracia a través de un video.

Imagen foto_00000001
pie de foto

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada