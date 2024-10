Felipe Loyola participó en fiesta que desató la polémica en Independiente

Al margen de su buen rendimiento en Independiente de Avellaneda, el seleccionado nacional Felipe Loyola se metió en la polémica junto a sus compañeros de plantel después de aparecer en una fiesta sobre un yate.

La situación se dio a conocer por el periodista trasandino Pablo Carrozza, que compartió videos y fotos. Pese a que los futbolistas se encontraban en su tiempo libre, la situación causó polémica en Argentina, especialmente por la irregular campaña del equipo.

En ese sentido, el entrenador Julio Vaccari decidió apartar a Marco Pellegrino, Santiago Toloza y Diego Tarzia, quienes presuntamente llegaron en malas condiciones a los entrenamientos.

"En la joda del barco de Independiente, estaba el 90 por ciento del equipo. Lo exponen a Pellegrino porque hay una operación de prensa para meter a (Joaquín) Laso. Les hicieron pedir disculpas y hacerse cargo de una fiesta en la que estaban casi todos", acusó Carrozza.

Así mismo, el profesional remarcó que: "Me importa muy poco lo que hace el plantel. De hecho, me tuvieron que marcar a los jugadores porque no los conocía. Acá el tema es que les hicieron una emboscada a Pellegrino y Tarzia, cuando estaban casi todos".

Cabe remarcar que si bien Loyola estuvo presente en la controversial fiesta, no fue vinculado a algún acto de indisciplina o falta a las normas de su club. Independiente enfrentará a Godoy Cruz este sábado 26 de octubre a las 19:30 horas.