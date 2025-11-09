Guillermo Maripán fue alabado por su actuación en el clásico ante Juventus

El defensa nacional Guillermo Maripán tuvo otra destacada actuación en Italia al ser uno de los puntos altos de Torino en el empate sin goles en el clásico con Juventus por la undécima fecha de la Serie A, ganándose elogios de la prensa por su labor clave para mantener la cuenta en cero.

"Entradas increíbles y dónde encontrarlas. Vlahovic no tuvo ninguna", destacaron en Il Mattino, portal que evaluó al zaguero con una nota siete.

Misma calificación le otorgaron desde Il Messaggero, donde argumentaron que "en el minuto 26, salvó al Torino con una providencial entrada a ras de suelo sobre Vlahovic, un tiro certero. Sólido".

Los medios cercanos al cuadro de Turín también alabaron al formado en Universidad Católica. "Con su garra sudamericana, es perfecto para el derbi", subrayaron en Tifo Granata.

Por su parte, Cuore Toro aseguró que el de hoy fue "otro partido como líder de la defensa. Limita a Vlahovic y le niega la alegría del gol".

El portal Toro.it, en tanto, detalló que "la actitud sumisa del 'Granata' en la primera mitad obligó a la defensa a trabajar horas extras. El chileno estuvo atento, especialmente cuando anticipó la jugada de Vlahovic en el minuto 26, evitando así el peligro".