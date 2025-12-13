Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Iván Román fue operado por fractura de muñeca que arrastraba desde octubre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El joven zaguero chileno jugó dos meses con la lesión y aprovechó el fin de la temporada para tratarse.

El zaguero chileno Iván Román fue intervenido exitosamente en la Clínica MEDS en Santiago y se encuentra en proceso de recuperación luego de una fractura de muñeca que arrastró por el último par de meses.

El joven defensor de Atlético Mineiro sufrió la lesión el pasado 8 de octubre, mientras se encontraba entrenando con la selección chilena para enfrentar a Perú.

A pesar de que se confirmó la fractura en esa fecha y se le indicó que debían realizarle una intervención quirúrgica, el exjugador de Palestino continuó jugando con una protección y el 16 de octubre estuvo presente en el empate 1-1 entre su equipo y Cruzeiro, pero con una protección en su muñeca derecha.

Esta situación generó controversia en Brasil, ya que según medios locales el jugador quiso engañar a sus contrincantes, debido a que La Roja informó erróneamente que la lesión era en su mano izquierda.

Román terminó jugando la temporada 2025 disputando cinco partidos más, incluyendo los dos amistosos con la selección chilena en Rusia, antes de realizar la operación quirúrgica aprovechando el fin de las competencias.

Ahora, el defensor se encuentra en Chile compartiendo con su familia y siguiendo un plan de recuperación para reintegrarse a los trabajos de Atlético Mineiro, a la vuelta de las vacaciones.

