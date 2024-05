Javier Altamirano: Le doy gracias a la vida por haber llegado a un club como Estudiantes

El mediocampista nacional Javier Altamirano, quien actualmente milita en Estudiantes de la Plata, se mostró muy emocionado luego de que su equipo se consagró con la Copa de la Liga del fútbol argentino tras vencer dramáticamente por penales a Vélez Sarsfield.

Pese a no estar presente en la titularidad desde que fue afectado por una trombosis cerebral, el volante puntualizó: "Me hacen sentir parte de todo esto y me genera mucha felicidad. A uno como jugador le hubiese gustado estar dentro del campo. Le doy gracias a la vida por haber llegado a un club como Estudiantes".

"Yo soy una persona que tiene un perfil bajo. Me llamó mucho la atención el cariño de los hinchas hacia mí, mi pareja y mi familia. El apoyo de esos fue un golpe anímico positivo que me da una motivación extra de cara a lo que viene", agregó.

Finalmente, Altamirano puntualizó: "Yo de salud estoy bien. Ahora tengo dos plus, uno es mi hijo y el otro el campeonato. Ya es mi segunda medalla de campeón acá así que eso genera mucha felicidad. No jugué lo quería, pero eso pasa a segundo plano"