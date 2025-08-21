La reflexión de Felipe Loyola tras los incidentes: La seguridad policial no sé dónde estaba

Poco a poco comienzan a aparecer testimonios de los protagonistas en medio de los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y, uno de ellos, fue el futbolista chileno Felipe Loyola.

El polifuncional jugador que milita en el cuadro de Avellaneda utilizó sus redes sociales y publicó un escrito: "Que lamentable situación es una pena todo lo que sucedió hoy".

"No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba", complementó el jugador que figuró como titular en la revancha por los octavos de la Copa Sudamericana.

Finalmente, Loyola reiteró su tristeza: "Una pena gigante todavía no creo lo que vi hoy, esto no es el fútbol, el deporte no es violencia".