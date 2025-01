Luis Rojas le dio un giro a su carrera y dejó Italia

El mediocampista Luis Rojas, considerado hace un par de años como una de las grandes promesas de Universidad de Chile y del fútbol chileno, dio un nuevo paso en su carrera.

El jugador decidió dejar Italia, donde jugó en varios clubes, para recalar en AS Trencin, equipo de la primera división de Eslovaquia.

Rojas llegó a Crotone procedente de la U en 2020 a cambio de dos millones de dólares, no obstante, no pudo consolidarse y pese a ser parte del plantel jugó escasos partidos siendo enviado a préstamo a Bologna y Pro Vercelli, sumando apenas 28 actuaciones entre Serie A, B y C.

Antes, Rojas fue parte de la selección chilena que fue subcampeona sudamericana en Perú 2019 y que participó del Mundial de Brasil ese mismo año.