Midtjylland de Darío Osorio lamentó un doloroso empate como visitante en la liga danesa

Darío Osorio fue titular en la igualdad 3-3 de Midtjylland en su visita a Viborg, resultado que alejó al cuadro a los "lobos" de la cima en la fecha 18 de la Superliga de Dinamarca.

Los dueños de casa lograron irse al descanso con ventaja de 2-0, gracias a las conquistas de Bilal Brahimi (18') y Tim Freriks (37').

Midtjylland reaccionó para darlo vuelta en la segunda etapa con goles de Valdemar Andreasen (58'), Martin Erlic (69') y Mads Bech Sorensen (87'), pero a los 90+2' llegó el empate de Viborg por medio de Mees Hoedemakers.

Con este resultado Midtjylland quedó con 36 puntos, atrás de un Aarhus con posibilidades de alejarse en la cima. De todas formas, los "lobos" están cerca de asegurar matemáticamente el quedar en la mitad alta de la tabla, y así disputar el campeonato en la segunda mitad de la temporada.

El próximo desafío para el equipo del hijuelense será en la Europa League, contra KRC Genk el jueves 11 de diciembre a las 14:45 horas de Chile (17:15 GMT).