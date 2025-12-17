Prensa española criticó a Alexis tras eliminación de Sevilla: "Demostró que la edad no perdona"

Una agridulce jornada vivió el delantero nacional Alexis Sánchez, quien horas después del nacimiento de su primera hija, sumó minutos ante la derrota por 1-0 del Sevilla ante Deportivo Alavés que significó la eliminación del cuadro andaluz en los dieciseisavos de final de Copa del Rey.

Sin embargo, a pesar de haber ingresado en el tramo final del cotejo (81'), la prensa española no tuvo piedad con el "Niño Maravilla" y le dedicó despiadadas críticas por errar una ocasión de gol en los descuentos que hubiese llevado el partido al alargue.

El Desmarque calificó el desempeño del tocopillano con un tres, argumentando que tuvo "minutos desastrosos cuando debía salir a rescatar a Sevilla. Estuvo muy cerca del 1-1 en la última jugada, pero el destino está escrito para este equipo tan mediocre".

Menos extensa pero igualmente dura fue la reflexión de El Correo de Andalucía. "Otro nefasto partido del chileno, que pudo igualar en el descuento", indicó, manteniendo la misma nota.

Pero sin duda el comentario más ácido lo lanzó Mucho Deporte. El portal se limitó a señalar: "Una ocasión que tuvo y demostró que la edad no perdona".

Por su parte, El Mira señaló que fueron "malos minutos de Alexis cuando más le necesitaba el equipo. No conectó con el disparo de Alfon que pudo haber sido el empate".