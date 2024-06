Thomas Galdames y su futuro en Godoy Cruz: La idea mía y de ellos es que me vendan ahora

El defensor Thomas Galdames, exjugador de Unión Española, estuvo presente en el Estadio Santa Laura durante la victoria de los hispanos sobre Deportes Iquique en la decimoquinta fecha del Campeonato. Ante ello comento su posible salida de Godoy Cruz a Europa.

"No sé nada, yo tengo contrato en Godoy Cruz hasta diciembre y la idea mía y de ellos es que me vendan ahora. Mi representante está trabajando en eso, no son temas que me incumben y yo me enfoco solo en los partidos", mencionó el zaguero nacional en diálogo con Cooperativa Deportes.

Después de esto, apuntó que: "Sé que, yendo a Europa en una liga competitiva, antes que acá en Sudamérica voy a seguir creciendo. Mi carrera ha sido muy progresiva sobre todo hacia arriba. Espero que salga algo en junio o julio. Hoy se abrió el mercado asi que en estos meses tendremos noticias".

Finalmente, respecto a la nómina de La Roja explicó: "Todavía no está la lista final, pero estoy ahí con Paraguay. Para mí es un orgullo representar al país, todavía no me toca debutar, pero el estar convocado por la lista de Ricardo Gareca es una felicidad. Sé que vengo haciendo un buen trabajo hace un año y medio que estoy en Argentina".