[VIDEO] Felipe Mora volvió a marcar para Portland Timbers en la MLS

Felipe Mora sigue con su faceta goleadora y ahora marcó el 1-0 parcial para Portland Timbers ante Sporting Kansas City por la fecha 15 de la MLS.

El delantero nacional llegó sobre la línea para conectar de cabeza el centro de Evander, marcando el 1-0 parcial al minuto 51'.

Así fue el gol:

A delicious cross from Evander is finished off by Felipe Mora. 👏



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/exNEIH49xP pic.twitter.com/2PBDpjQjXZ