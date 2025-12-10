[VIDEO] Marcelino Núñez dio una asistencia en triunfo de Ipswich Town sobre Stoke City

Otra destacadísima actuación tuvo el mediocampista nacional Marcelino Núñez, quien asistió por segundo partido consecutivo en el triunfo por 1-0 del Ipswich Town sobre Stoke City, por la fecha 20 de la EFL Championship.

Dos minutos iban de encuentro cuando Jaden Philogene combinó con el chileno, quien le devolvió la pelota y con un potente disparo, el extremo marcó el único tanto del partido.

De esta manera, el formado en Universidad Católica sumó cuarta habilitación de la temporada con el cuadro azul, que trepó hasta el 4° escalón de la tabla con 34 puntos y en la siguiente fecha enfrentará a Leicester City el sábado 13 de diciembre a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Revisa la jugada a continuación: