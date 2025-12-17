Endler mantuvo su arco en cero en goleada de Lyon a Atlético Madrid en la Champions Femenina

OL Lyon, que tuvo como titular a la guardameta chilena Christiane Endler, firmó una sólida presentación tras golear por 4-0 a Atlético de Madrid en el Groupama Stadium, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Champions League Femenina.

El elenco francés fue avasallador desde un inicio, pero no fue hasta la media hora que logró destrabar la paridad. Kadidiatou Diani envió un centro y Vilde Boe Risa (30') la mandó contra su propio arco para inaugurar el marcador antes de la expulsión de Luany (36') en las "colchoneras".

De cara al entretiempo, la superioridad numérica se reflejó rápidamente en el marcador. Wendie Renard (52') amplió la ventaja desde el punto penal tras una mano en el área y, casi de inmediato, Diani (53') amplió al 3-0. Finalmente, fue Korbin Shrader (71') quien redondeó las cifras.

Con este triunfo, OL Lyon finalizó segunda la fase de liga con 16 puntos y selló su paso directo a los cuartos de final, instancia que se disputará en marzo tras el sorteo del cuadro definitivo. Ahora, el cuadro de Endler se medirá ante FC Fleury 91 por la liga francesa femenina el 20 de diciembre.