Tiane Endler y su salida de La Roja: "Solo pedíamos una ducha caliente, no cosas imposibles"

La destacada portera nacional, Christiane Endler, abordó las razones detrás de su renuncia a la selección chilena, citando deficiencias en la gestión administrativa como uno de los motivos principales.

Este jueves, durante una entrevista con CNN Chile, Endler, considerada la mejor arquera en la historia de Chile, explicó las razones de su renuncia y habló sobre la posibilidad de regresar al equipo nacional.

Al ser interrogada sobre los motivos de su decisión, la guardameta del Olympique de Lyon fue clara al señalar que se trató de una serie de problemas que persistieron a lo largo de los años, a pesar de los intentos por solucionarlos cada vez que se cambiaban las directivas. Añadió que las peticiones no eran extraordinarias, sino básicas, como "tener una ducha caliente, baños disponibles, o un gimnasio sin colchonetas con hongos".

Además, Endler destacó que estos problemas no solo afectan físicamente, sino también psicológicamente y a nivel familiar, llevando a un punto donde "es necesario priorizar la salud y el bienestar personal sobre lo que ofrece la selección".

La arquera abordó también las críticas que recibió tras su decisión, incluyendo calificativos como "traidora" y acusaciones de "abandonar el grupo", señalando que nadie le preguntó sus razones.

En cuanto a un posible regreso, la excapitana de la selección femenina señaló que por ahora es complicado debido al desgaste que ha sufrido en su intento por mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, dejó claro que no ha cerrado las puertas a la selección: "No lo he hecho y no lo haré, pero necesitaba un período de descanso, reconexión conmigo misma y con mi familia. Y me ha hecho muy bien".