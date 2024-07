Cristián Insaurralde reaccionó a su castigo: No gana el mejor, sino el que tiene más poder

El delantero de Cobreloa Cristián Insaurralde hizo sus descargos luego de recibir tres fechas de suspensión por parte del tribunal de disciplina de la ANFP a partir de sus insultos en contra del árbitro Benamín Saravia en el duelo del fin de semana ante Huachipato.

"Siempre terminan cayendo primero los que están en primera línea. Claro que me hago cargo de mi calentura y mi actuar, pero propio de todos los arrebatos que venimos sufriendo partido tras partido. No puedo mandar a un pibe a reclamar, tenemos que ser los mayores y de experiencia que se expongan antes los hechos de injusticias", escribió el futbolista argentino en su cuenta en Instagram.

Insaurralde fue denunciado por el árbitro Benjamín Saravia de "emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza", y aseguró que le gritó "cagón de mierda" a un árbitro asistente.

"Los que cargamos con el peso y el compromiso de llevar a Cobreloa a lo más alto después de tantos años, donde su hinchada fue el principal dañado de ver a un club tan gigante en la B. Tuve la posibilidad de irme a ganar mucha plata en otros países, lo cual la directiva sabe, pero opté por quedarme, porque quise, porque es mi casa y porque quiero hacer historia en este club", expresó.

"Tristemente, nos toca enfrentarnos no solo a los equipos de turno los fines de semana, sino también a todo un sistema manoseado que no es bueno para el país. Y esto no es una exposición sin fundamentos, solo cabe mirar lo que está a simple vista de todos: que no es competitiva la liga, que no gana quien es mejor sino quien tiene más poder, donde la complicidad una vez más queda expuesta", añadió.

"A los amantes del buen fútbol nos da pena que dañen tanto un deporte popular como el fútbol. Ante todo esto, solo quiero pedir disculpas públicamente a mis compañeros, a nuestra gente y al cuerpo técnico por haberme expuesto al decir lo que todos pensamos al árbitro que tanto nos perjudicó contra Deportes Iquique en Copa Chile y Huachipato por el Campeonato Nacional", complementó.

Mira acá su publicación