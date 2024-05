DT interino de Cobreloa: "El equipo tiene que cambiar la actitud"

Luego de la dura caída que Cobreloa sufrió a manos de Deportes Copiapó por 4-0, el técnico interino del elenco naranja, Nelson Soto, expresó su descontento por la actitud de los jugadores y aseguró que la entrega y la deposición del plantel debe cambiar.

"El equipo debe cambiar la actitud, desde el compañerismo, de la entrega y disposición que tienen que tener para sacar esto adelante. Esto no es ni el cuerpo técnico ni el que venga, sino que es una disposición de ellos (...) Están muy frágiles para sostener un partido", expresó.

"Futbolísticamente un jugador puede estar en un día malo, pero tiene que tener lo otro para poder responder y nosotros incluimos la parte física como para poder pelear el partido desde ahí siquiera", añadió.

"Traen algo interno muy pesado, yo no sé qué será... No sé si tengamos el tiempo, pero hoy están muy frágiles a la hora de jugar al fútbol, que les marquen y ya se sientan derrotados, que no puedan salir adelante, porque te pueden ir ganando 2-0, pero tú haces el esfuerzo para poder ganar", complementó.