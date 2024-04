Nicolás Avellaneda y la victoria de Cobreloa en Macul: Tomamos el partido como una final

Un triunfo trabajado y sumamente sufrido fue el que cosechó Cobreloa, conjunto que se impuso por 2-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental, en un duelo donde debieron lidiar con la expulsión del delantero Cristian Insaurralde en el filo del primer tiempo.



La gran figura del elenco calameño fue el portero Nicolás Avellaneda, quien aportó con intervenciones clave para mantener con vida a su equipo, que gracias a esta victoria subió al sexto lugar y quedó a siete puntos del líder Universidad de Chile.



En conversación con TNT Sports, el guardameta reconoció que "fue una semana dura, no hicimos un buen partido en Coquimbo, nos sentimos mal. Hicimos autocrítica, sabíamos que veníamos a una cancha difícil ante un gran rival, ante la historia del fútbol chileno. Creo que después de tantos años que estos dos clubes se enfrenten, con la historia que tiene cada uno, era importante para ambos".



"Tratamos de tomarlo como una final, más allá de que los tres puntos nos servían, queríamos mostrar la otra cara de nosotros, del buen rendimiento que nos llevó a estar en la parte alta del torneo", complementó el cancerbero.



Respecto al nivel mostrado en el reducto de Macul, el arquero subrayó que "hicimos un enorme trabajo grupal, pudimos sacar adelante un partido que no fue nada fácil. Encontraron la expulsión de 'Gary' (Insaurralde). Salimos al segundo tiempo con la mentalidad de aguantar, de hacerlo por él porque para nosotros fue injusta la expulsión y encontramos ese gol de Gastón (Rodríguez)".



Consultado por las claves del encuentro, el argentino sostuvo que "sabemos que es un equipo que juega bien, que movía la pelota de lado a lado. Intentamos cerrarle los caminos, tapar la línea de pase y cuando robábamos, explotar los espacios que dejaban por sumar tanta gente en ataque".



Por último, Avellaneda remarcó que "por momentos se vio un gran trabajo de lo que habíamos planeado, por momento no, pero este equipo a veces muestra ese carácter de ser un equipo aguerrido y cuando las cosas no salen como lo planeamos en la semana, sale otra cosa que es el corazón y nos llevamos un triunfo muy justo".