Gustavo Huerta renovó y alcanzará nueve torneos seguidos al mando de Cobresal

El Club de Deportes Cobresal, a través de sus redes sociales, anunció una nueva renovación del entrenador Gustavo Huerta, quien se aproxima a cumplir una década con el buzo de los "mineros".

"En los últimos ocho años el mundo ha sufrido grandes cambios, pero en nuestro banco siempre ha perdurado la fuerza, pasión y amor por Cobresal", comenzó el club en un video repasando diversos hitos a lo largo del extenso periodo de Huerta en su banca técnica.

El cuadro "legionario" destacó que Huerta cumplirá su noveno torneo consecutivo como su DT, luego de haber tomado las riendas en octubre de 2017, para culminar aquel Torneo de Transición de Primera B.

"Que sea un gran año, profe Gustavo, y que los éxitos y el amor por estos colores perduren de por vida", cerró Cobresal en su anuncio oficial.

Huerta comandará a un equipo de El Salvador que tiene como desafío acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de haber clasificado a la ronda previa con el séptimo puesto de la Liga de Primera gracias a un registro de 14 triunfos, cinco empates y 11 derrotas.